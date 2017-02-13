СМИ: Бойцы ВСУ задержали и разоружили членов НВФ в Херсонской области

Херсон, Украина, , 11:04 — REGNUM Украинские военные, обустраивавшие по приказу командования боевые позиции на границе с Крымом, задержали и разоружили представителей незаконного вооруженного формирования (НВФ) в Херсонской области. Об этом, как передает RT, говорится в сообщении пресс-службы украинского оперативного командования «Юг» со ссылкой на заявление подразделения.

«Подразделение, входящее в состав воинской части оперативного командования «Юг» и выполняющее боевые задачи в Херсонской области, на границе с Крымом, обустраивали по приказу командира боевые позиции», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, во время осуществления работ на позиции ВСУ прибыли «максимально вооруженные» представители НВФ. Отмечается, что в ходе «конфликта» представители НВФ были «задержаны и разоружены».

Другие подробности пока неизвестны.