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Подозреваемый в убийстве ингушского журналиста скрылся за границей

Происшествия
Почему у гражданина России оказалось два паспорта, предстоит выяснить правоохранителям

Магас, 13 февраля 2017, 11:00 — REGNUM   Житель Ингушетии, подозреваемый в убийстве журналиста, пресс-секретаря администрации Сунженского района Амерхана Кокурхоева, выехал за пределы России. Предположительно он скрывается в Европе. Злоумышленнику помогло скрыться от правоохранителей то, что на его имя было оформлено сразу два паспорта гражданина РФ — один на имя Ризвана Джамалдинова, а другой — на имя Ризвана Котиева.

Пока правоохранительные органы искали Джамалдинова, подозреваемый в убийстве журналиста успел пересечь границу Грузии с паспортом на Котиева, переправившись сначала в Турцию, а оттуда уже в одну из европейских стран, пишет «Интерфакс-ЮГ».

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Жители ингушского села требуют выселения семьи убийцы журналиста

Как сообщало ИА REGNUM, убийство известного в Ингушетии журналиста Амерхана Кокурхоева произошло 1 января текущего года. По словам очевидцев, виновником трагедии стал 26-летний сосед журналиста Ризван Котиев, который напал на пострадавшего с ножом в ходе бытовой ссоры. После убийства подозреваемый в его совершении и его отец Руслан Джамалдинов скрылись с места происшествия. Однако спустя четыре дня отец явился в полицию с повинной. Он признался, что это якобы он сам убил Кокурхоева.

Жители селения Нестеровское после убийства собрались на сходе и потребовали от семьи Ризвана Котиева покинуть село. А глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что надо привлечь к суду не только признавшегося в преступлении Руслана Джамалдинова, но и его сына, находящегося в бегах, а преступление предложил рассматривать как совершенное группой лиц.

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