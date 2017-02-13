‍Видео с врезавшимся в столб автобусом в Москве появилось в Сети

Автобус заехал на скорости на тротуар: пешеходы успели отбежать

Иллюстрация: Скриншот с видео Автобус снес ограждения и протаранил столб на севере Москвы

Москва, , 10:43 — REGNUM

В Москве в районе станции метро «Речной вокзал» пассажирский автобус на скорости врезался в столб. В результате дорожного происшествия никто не пострадал, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), передаёт радиостанция «Говорит Москва».

ДТП с автобусом было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Транспортное средство на скорости съехало с дороги на тротуар, пересекло его, снеся рекламные щиты.

В итоге автобус врезался в столб и заглох. Он ехал без пассажиров, а сам водитель повреждений из-за аварии не получил. Причины нарушений ПДД водителем транспортного средства выясняются.

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