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‍Видео с врезавшимся в столб автобусом в Москве появилось в Сети

Происшествия
Автобус заехал на скорости на тротуар: пешеходы успели отбежать
Автобус снес ограждения и протаранил столб на севере Москвы
Иллюстрация: Скриншот с видео Автобус снес ограждения и протаранил столб на севере Москвы
Автобус снес ограждения и протаранил столб на севере Москвы

Москва, 13 февраля 2017, 10:43 — REGNUM  

В Москве в районе станции метро «Речной вокзал» пассажирский автобус на скорости врезался в столб. В результате дорожного происшествия никто не пострадал, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД), передаёт радиостанция «Говорит Москва».

ДТП с автобусом было зафиксировано камерой видеонаблюдения. Транспортное средство на скорости съехало с дороги на тротуар, пересекло его, снеся рекламные щиты.

В итоге автобус врезался в столб и заглох. Он ехал без пассажиров, а сам водитель повреждений из-за аварии не получил. Причины нарушений ПДД водителем транспортного средства выясняются.

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Дорожно-транспортные происшествия
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