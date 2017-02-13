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Вот такая «Сказка»: Директор детсада в Астрахани похитила почти 1 млн руб

Происшествия
Ранее руководительница ДОУ уже поплатилась за аналогичное преступление
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Астрахань, 13 февраля 2017, 10:36 — REGNUM  В Астрахани осуждены мошенники, нанесшие бюджету ущерб почти на один миллион рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 13 февраля, на скамье подсудимых оказались директор детского сада «Сказка» Ольга Волгина, также три ее соучастника.

В зависимости от роли каждого им инкриминировали четыре эпизода крупного мошенничества, а также мошенничество и пособничество в совершении этого преступления.

В суде доказано, что Волгина приняла на работу в детсад четырех сотрудников. Между тем, приказы о назначении их на должность были «липовые», а свои обязанности новые работники фактически не исполняли. Однако зарплату на них начисляли исправно. Деньги шли в карман директора и ее подельников. В общей сложности они похитили более 950 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе следствия было установлено, что ранее Волгина уже преступала закон. Ранее она была осуждена за совершение аналогичного преступления.

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Дело слушалось в Икрянинском районном суде Астраханской области. Служители Фемиды приговорили руководителя ДОУ к лишению свободы сроком на три года. Двум соучастникам наказание вынесено условное — 2 года лишения свободы с испытательным сроком на такой же период. Еще один мошенник также отделался условным наказанием — 1,5 года.

Так, как сообщало ИА REGNUM, за попытку нажиться на государстве в Астраханской области будут судить и бывшую главу Аксарайского сельсовета Татьяну Хадзиеву. Ее обвинили в превышении должных полномочий. По версии следствия, занимая руководящую должность в администрации сельсовета она издавала незаконные распоряжения о выплате себе материальных поощрений. Имущественный вред от преступных действий чиновницы оценили в более чем 1,3 млн рублей.

Также перед судом предстанет и директор детско-юношеской спортшколы № 9 Лариса Дудкина, которая, по версии следствия, фиктивно трудоустроила на работу двух рабочих. Зарплату за них она получала сама, причинив бюджету Астрахани ущерб на сумму свыше 195 тысяч рублей.

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