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На Среднем Урале раскрыто жестокое убийство пропавшей ранее женщины

Происшествия
Злоумышленники изнасиловали и убили потерпевшую с целью скрытия преступления
Тюрьма
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Тюрьма

Шаля, Свердловская область, 13 февраля 2017, 10:38 — REGNUM  В Свердловской области задержаны и взяты под стражу два жителя 27 и 42 лет, проживающих в Шалинском районе. Им предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве женщины, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

В пресс-службе свердловского полицейского главка сообщили, что в начале года родственники потерпевшей обратились в правоохранительные органы с заявлением о её пропаже. В ходе поисковых мероприятий сотрудникам полиции удалось установить, что ранее она была замечена вместе с двумя мужчинами, один из которых был ранее судим.

«По предварительным сведениям, 12 января дама, оказавшись в компании подвыпивших «кавалеров», подверглась сексуальным домогательствам и пригрозила им, что расскажет об этом в органы внутренних дел. Скорее всего, именно это обстоятельство и послужило возможной причиной жестокой расправы над потерпевшей. Злоумышленники тяжелым предметом многократно причинили женщине несовместимые с жизнью травмы, а ее тело, завернув в ковер, на корыте вывезли к реке, где утопили в проруби в надежде скрыть преступление», — сообщил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Свердловской области уточнили, что сначала сыщикам удалось выйти на одного из подозреваемых, который неожиданно для сельчан «уехал на заработки в Екатеринбург». Он был задержан и в ходе опроса указал местонахождение полыньи на реке, куда злоумышленники сбросили тело. Труп женщины был извлечён и отправлен на экспертизу. Впоследствии был задержан второй подозреваемый, которому предъявлено обвинение в убийстве с целью скрыть другое преступление.

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