Смертельное ДТП на трассе Волгоград – Каменск: есть жертвы

Ростов-на-Дону, , 10:27 — REGNUM

Два человека стали жертвами автоаварии на трассе Волгоград — Каменск. ДТП случилось накануне в Ростовской области. Как уточнили ИА REGNUM 13 февраля в пресс-службе регионального управления МВД РФ, ещё один человек получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщается, столкнулись легковой автомобиль ВАЗ-2110 и грузовик DAF. По имеющейся информации, на 315 километре трассы «десятка» выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем. В момент аварии в салоне легковушки находились три человека. Пострадал ли водитель грузовика, не уточняется.

Отметим, по итогам прошлого года число ДТП сократилось (на 5,3%), а количество погибших в них людей, наоборот, возросло (на 4,3%). Так, согласно статистике, на дорогах региона трагически оборвалась жизнь 705 человек. Среди основных причин ДТП называются несоблюдение очередности проезда перекрестков и превышение скорости.