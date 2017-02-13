В Новосибирске у наркодилера изъяли 27 кг «зелья»

Новосибирск, , 10:19 — REGNUM Более 27 кг наркотических средств и психотропных веществ обнаружили новосибирские полицейские в коттедже, который арендовал на территории области житель Подмосковья. Стоимость столь крупной партии «зелья», по оценкам, достигает 50 млн рублей, сообщает 13 февраля пресс-служба управления МВД РФ по Новосибирской области.

Ранее правоохранители получили оперативные данные о том, что на территорию региона должен прибыть курьер из Московской области с крупной партией наркотических средств. В результате наркодилер был задержан с поличным, когда сооружал оптовые «закладки».

Им оказался 26-летний мужчина, который поставлял наркотики на территорию региона, после чего сбывал запрещенные вещества бесконтактным способом через оптовые тайники-закладки. Оттуда «товар» забирали те, кто занимался розничным сбытом.

У задержанного изъяли 3,5 кг амфетамина, свыше 0,5 кг таблеток «экстази», свыше 0,5 кг кокаина, 0,7 кг марихуаны и 22 кг гашиша в брикетах. Изъятая партия веществ эквивалентна более 1 млн. разовых доз.

В отношении курьера возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ, «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». В настоящее время мужчина заключен под стражу, ему может грозить пожизненное заключение.