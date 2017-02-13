В Самаре произошел пожар возле строящегося стадиона «Самара Арена»

Самара, , 10:16 — REGNUM ЧП возле строящегося стадиона «Самара Арена» произошло в 00:57 13 февраля, пожар площадью 100 кв м был ликвидирован в 1:33. На место происшествия выезжали 20 человек личного состава и шесть единиц спецтехники, сообщили Иа в пресс-службе ГУ МЧС.

На улице Дальней горели бытовые вагончики, где живут строители.

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