В Самаре произошел пожар возле строящегося стадиона «Самара Арена»
Загорелись бытовые вагончики строителей
Самара, 13 февраля 2017, 10:16 — REGNUM ЧП возле строящегося стадиона «Самара Арена» произошло в 00:57 13 февраля, пожар площадью 100 кв м был ликвидирован в 1:33. На место происшествия выезжали 20 человек личного состава и шесть единиц спецтехники, сообщили Иа в пресс-службе ГУ МЧС.
На улице Дальней горели бытовые вагончики, где живут строители.
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