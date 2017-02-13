Отельер из Хабаровска лишился автомобиля за 8,5 млн в Петербурге

Еще одна дорогая иномарка была угнана у жительницы Петербурга

Санкт-Петербург, , 10:11 — REGNUM Директор гостиницы из Хабаровска лишился дорогого автомобиля, приехав по делам в Санкт-Петербург. У 28-летнего мужчины угнали Mersedes Benz G 2015 года выпуска. Стоимость утраты гость Северной столицы оценил в 8,5 млн рублей.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», автомобиль угнали поздно вечером 11 февраля от дома 2 по Чистяковской улице в Приморском районе. Причем, как показала видеозапись с камер наблюдения, похищение «Мерседеса» произошло ровно через 5 минут после того, как владелец его припарковал.

А вечером 12 февраля угонщики похитили Mersedes Benz ML 350 с парковки ТЦ «Жемчужная плаза». Владелица, 33-летняя петербурженка, оценила ущерб в 3,6 млн рублей.

Причем преступникам не пришлось подбирать коды сигнализации: они просто выкрали ключи из кармана куртки жертвы, пока женщина была увлечена шопингом в торговом центре.

По данным сайта «Водитель Петербурга», в субботу, 11 февраля, в Кировском и Калининском районах было совершено еще три похищения дорогостоящих автомобилей — Infiniti, Toyota Land Cruiser и BMW 750. «В целом стоимость похищенных транспортных средств, по оценкам потерпевших, составила 9 млн 200 тыс. рублей», — отмечает источник.