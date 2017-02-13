В упавшем на Алтае вертолёте был экс-вице-премьер региона с двумя детьми

Банных чуть не погиб в авиакатастрофе 2009 года

Горно-Алтайск, , 09:49 — REGNUM В вертолёте, разбившемся в Республике Алтай 12 февраля, находился бывший вице-премьер региона Анатолий Банных с двумя детьми, передают «Вести».

Уточняется, что Банных остался жив после крушения другого вертолёта: Ми-8 упал у горы Чёрной (Алтай) в 2009 году. Банных был одним из четырёх выживших в той авиакатастрофе, при этом погибли ещё семь человек (в том числе полномочный представитель президента в Государственной думе Александр Косопкин).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крушение вертолёта Робинсон Р-66 произошло накануне, 12 февраля. Вертолёт упал в Телецкое озеро. 13 февраля спасателям, совершавшим облёт акватории, удалось обнаружить обломки машины. Кроме того, на берегу водоёма найдено тело женщины, вероятно, одной жертв трагедии.

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