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Работа авиации над местом крушения вертолета на Алтае приостановлена

Происшествия
В ближайшие часы туман должен рассеяться

Горно-Алтайск, 13 февраля 2017, 09:32 — REGNUM  На Алтае в акватории Телецкого озера, где потерпел крушение вертолет Robinson, временно остановлена работа авиации. Причиной приостановки стал туман, передает 13 февраля РЕН ТВ.

Как пояснил директор Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Анатолий Лукьяненко, в ближайшие часы туман должен рассеяться. Тогда работа авиации в районе происшествия будет возобновлена.

Напомним, на борту вертолета, разбившегося вечером 12 февраля над Телецким озером, находились пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, бизнесмен Анатолий Банных, бейсджампер Глеб Вореводин, директор вертолетного клуба Heli Club Мария Козинцева.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля спасателям, совершавшим облет акватории Телецкого озера, удалось обнаружить, предположительно, обломки упавшего вертолета. Кроме того, на берегу водоема было найдено тело женщины, вероятно, одной жертв катастрофы.

Читайте ранее в этом сюжете: На Алтае обнаружены обломки вертолета Robinson

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Авиапроисшествия
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