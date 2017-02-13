В Якутии филиппинка попала в рабство? Прокуратура проводит проверку

Якутск, , 09:26 — REGNUM Владелицу оказывавшей клининговые услуги компании Якутска заподозрили в том, что она с мужем, подполковником полиции, насильно удерживала сотрудницу, гражданку Филиппин. Женщина рассказывает, что умудрилась сбежать от хозяйки фирмы, выпрыгнув из окна их квартиры. Имеют ли под собой почву заявления филиппинки, сейчас выясняет прокуратура. Организована проверка соблюдения компанией трудового и миграционного законодательства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Историю о том, как женщина спасалось от работодателя, опубликовало News.Ykt.ru. Убежав, женщина обратилась за помощью к владельцу магазина автозапчастей Афанасию Алексееву, в квартире которого убиралась 1,5 года. По его словам, гражданка Филиппин Ракель работала в фирме, но ей долгое время не платили зарплату, поэтому она решила уйти в другую компанию.

Однако из офиса нового рабочего места Ракель насильно увезли в квартиру заместителя начальника Управления экономической безопасности по Якутску. Женщина уверяет, что там её избили.

«Проучив «строптивую гастарбайтершу», семейная пара закрыла ее в комнате, — рассказал владелец магазина автозапчастей. — Ракель дождалась, пока они уснут и выпрыгнула на улицу из окна (то ли первый, то ли второй этаж). Как позже выяснится, при падении она получила перелом ноги и позвоночника. Филиппинка смогла добраться до дороги и поймала попутку. Она не знала, к кому обратиться и приехала к нам. После того, как Ракель рассказала об этом, я сразу вызвал скорую помощь и полицию».

Через 15 минут после звонка в полицию забирать филиппинку пришли люди в форме. Они силой хотели увести женщину, но Алексеев не дал этого сделать, силой вытолкнув их из квартиры. Во время потасовки с полицейского слетела куртка, у него выпала зарплатная карта на имя того самого полковника полиции, где удерживали женщину.

«Получается, в полиции кто-то проинформировал его о моем обращении. После случившегося я позвонил в отдел собственной безопасности МВД и Следственный комитет», — рассказал также Афанасий Алексеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года в Курганской области был вынесен приговор фермерам, которые использовали рабский труд, принуждая людей к безвозмездным работам. Судом им назначено 5−7 лет заключения в исправительной колонии.