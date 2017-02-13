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Опять взятка: В Карачаево-Черкесии задержана директор школы

Происшествия
Сотрудник образования хотела за 100 тысяч рублей избежать наказания за допущенные ею нарушения
Взятка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Взятка

Черкесск, 13 февраля 2017, 08:58 — REGNUM  В Карачаево-Черкесии задержана при попытке дать взятку директор школы №2 города Черкесска. Женщина хотела скрыть факты нарушения закона, которые были выявлены при проверке в руководимом ею учреждении, и предложила деньги сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по республике, сообщили ИА REGNUM 13 февраля в пресс-службе СКР по региону.

Как установлено следствием, директор образовательного учреждения встретилась со старшим оперуполномоченным отделения по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения и легализации незаконно полученных доходов в кафе «Калипсо» на улице Комсомольской в городе Черкесске и передала ему взятку в размере 100 тысяч рублей. Таким образом, она рассчитывала избежать обнародования результатов проверки. Однако в момент получения взятки работник образования была задержана с поличным.

По факту дачи взятки должностному лицу в отношении директора следственный комитет по региону возбудил уголовное дело.

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Напомним, в 2013 году в Карачаево-Черкесии за взятку попал на скамью подсудимых министр образования Борис Спиридонов. За успешную сдачу ЕГЭ он требовал с родителей двух выпускников 560 тысяч рублей. Чиновник был пойман в момент передачи взятки. За совершенное преступлений Спиридонова осудили на восемь лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, ему присудили штраф в размере 17 млн рублей. Однако бывший министр вышел из мест заключения досрочно.

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