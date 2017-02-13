На обед — плесневый хлеб: ЧП в свердловской школе

Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:55 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области школьники рисковали получить на обед плесневый хлеб. Нарушения нашла прокуратура, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что в в школе №7 Дзержинского района детям предлагают хлеб с плесенью. Прокуратура и Роспотребнадзор проверили данные факты. Проверке подверглись сама школа и ООО «Комбинат общественного питания».

«В ходе документарной проверки нашел подтверждение факт выдачи 28 января 2017 года учащимся в школьной столовой недоброкачественного хлеба с признаками плесени», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.

Кроме того, выявлены факт некачественной уборки в помещении пищеблока, нарушение условий хранения молочной продукции, дефекты разделочного инвентаря и другие нарушения.

К счастью для проштрафившихся, никто из детей не отравился, поэтому отвечать предстоит по административному законодательству, а не по уголовному. Административные дела заведены в отношении ООО «Комбинат общественного питания», также предстоит ответить заведующей производством предприятия.