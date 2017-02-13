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В Ростове-на-Дону умерла пассажирка, летевшая в Крым: начата проверка

Происшествия
Рейс «Москва-Симферополь» был экстренно принят в воздушной гавани Дона

Ростов-на-Дону, 13 февраля 2017, 08:48 — REGNUM  В Ростове-на-Дону начата проверка по факту смерти пассажирки авиалайнера, летевшего из российской столицы в Крым. Инцидент произошёл в минувшие выходные. Об этом ИА REGNUM 13 февраля сообщили в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

По имеющейся у следователей информации, 11 февраля во время полёта над территорией Северо-Кавказского федерального округа пассажирке рейса «Москва-Симферополь» стало плохо. Около 19:00 экипаж борта запросил посадку в ростовском аэропорту. Воздушная гавань Дона экстренно приняла самолёт, но спасти жизнь пассажирки медикам не удалось. По предварительным данным, смерть наступила в результате обострения заболевания.

Все, кто находился на борту рейса, а также члены экипажа дали показания. Причину смерти женщины устанавливают судмедэксперты. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первых числах февраля в Ростове-на-Дону экстренно приземлился Airbus A319 авиакомпании «Россия» из Крыма, из-за того, что в кабине пилотов треснуло стекло. Авиалайнер следовал из Симферополя в Санкт-Петербург. Посадка прошла успешно. В результате ЧП никто не пострадал.

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Напомним, на прошлой неделе в международном аэропорту Ростова-на-Дону из-за пьяного пассажира был задержан вылет авиарейса под номером SU-1155 до столичного Шереметьево. Инспектор службы авиабезопасности решил помочь пьяному товарищу попасть на борт RRJ-95B, но командир лайнера воспринял инспектора как постороннего и вызвал правоохранителей. Мало того, пьяному пассажиру было отказано в посадке, а остальных пассажиров отправили на повторный досмотр.

Читайте ранее в этом сюжете: Пьяный пассажир задержал рейс Ростов-на-Дону – Шереметьево

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Авиапроисшествия
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