На Алтае обнаружены обломки вертолета Robinson

Горно-Алтайск, , 08:45 — REGNUM Участники поисковой операции, ведущейся в Республике Алтай в районе крушения вертолёта Robinson, обнаружили, по всей вероятности, обломки воздушного судна. Об этом сообщил источник в ГУ МЧС региона, передает 13 февраля RT.

По словам источника, спасатели совершали облет акватории Телецкого озера на вертолёте Ми-8 и обнаружили, предположительно, обломки рухнувшего вертолёта «Робинсон».

Напомним, вертолет «Робинсон», на борту которого находились 5 человек, разбился в акватории Телецкого озера на Алтае 12 февраля. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на берегу Телецкого озера было обнаружено тело женщины, предположительно, одной из пассажирок рухнувшего вертолета. Также вблизи берега находились обломки воздушного судна.

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