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Водитель маршрутки, высадивший девочку на мороз под Астраханью, наказан

Происшествия
Он и его работодатель обязаны выплатить штраф

Астрахань, 13 февраля 2017, 08:31 — REGNUM  В Астраханской области водитель маршрутного такси поплатился за то, что высадил ребёнка на мороз. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 13 февраля, наказание понёс и его работодатель — индивидуальный предприниматель, в аренде которого находилась маршрутка. Оба привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 12.31.1 КоАП РФ (осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом с нарушением Правил обеспечения безопасности) и оштрафованы. Сумма штрафа не уточняется.

Напомним, инцидент произошел 18 декабря. О случившемся рассказала мать школьницы. По ее словам, водитель маршрутного такси №190 «Астрахань — посёлок Началово» не довёз ребёнка до установленной на маршруте остановки 4 км, высадив девочку на безлюдной трассе у автозаправочной станции в Приволжском районе. Причем сделал это, как позже выяснила прокуратура в ходе проверки, под надуманным предлогом неисправности машины.

Добиралась до дома девочка уже самостоятельно — ее мать попросила своих знакомых забрать дочь на машине.

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В Оренбурге водитель выгнала двух детей, перепутавших маршрут, на мороз

Надзорная проверка показала, что водитель допустил нарушения Правил перевозок пассажиров. Мужчина должен был организовать пересадку пассажира в другое транспортное средство, следующее по аналогичному маршруту. Также выяснилось, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий регулярные перевозки пассажиров, не контролировал, ездит ли его водители по установленным маршрутам.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о высаженной на мороз школьнице появилась в региональных СМИ в конце января текущего года. Проверкой занялось следствие. Это не единичный случай. В России детей на мороз высаживали кондукторы и водители общественного транспорта в Перми, Оренбурге, Екатеринбурге, Новосибирске и других российских городах.

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Морозы
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