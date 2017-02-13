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В районе поисков вертолета на Алтае обнаружено тело женщины

Происшествия
250 человек заняты в поисковой операции

Горно-Алтайск, 13 февраля 2017, 08:26 — REGNUM  На берегу Телецкого озера в Республике Алтай обнаружено тело женщины, также к берегу прибило несколько обломков вертолета, сообщили ИА REGNUM источник в органах власти региона, знакомый с ходом поисковой операции.

Имя женщины не называется, но, утверждают спасатели, это одна из пассажирок пропавшего накануне вертолета.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Алтай, около 250 человек и 40 единиц техники участвуют в поисках рухнувшего в акватории Телецкого озера вертолета, на борту которого было пять человек. О падении вертолета «Робинсон» стало известно со слов очевидца. Уже опубликованы имена людей, находившихся на борту. Это пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, бизнесмен Анатолий Банных, известный в стране и за ее пределами бейсджампер Глеб Вореводин, а также гендиректор вертолетного клуба Heli Club Мария Козинцева.

Как уточняет ведомство, ссылаясь на слова очевидца, глубина водоема в месте падения составляет более 200 м, а ширина — 2 км. На берегу озера МЧС России организовало работы по оборудованию вертолетных площадок.

Подчеркивается, что поиски, особенно с воздуха, могут осложниться погодными условиями — низкая температура, туман, ветер.

Из Иркутска специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России вертолетом доставляют в район поиска телеуправляемый подводный аппарат «Фалькон» — это аппарат нового поколения, предназначен для выполнения поисковых и обследовательских работ в прибрежных морских или внутренних водах.

Читайте развитие сюжета: На Алтае обнаружены обломки вертолета Robinson

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Авиапроисшествия
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