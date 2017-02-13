Понедельник, 13 Февраля 2017 года
08:19:31 МСК

Не менее 130 тыс. человек покинут район плотины Оровилл

Происшествия
Угроза обрушения плотины возникла из-за эрозии основного, а затем и вспомогательного водосброса

Оровилл, США, 13 февраля 2017, 08:15 — REGNUM  В штате Калифорния объявлена эвакуация в районе разрушения самой высокой в США плотины, там проживает не менее 130 тыс. человек, сообщает Associated Press.

Департамент по чрезвычайным ситуациям штата сообщил об угрозе прорыва в течение часа, жителям следует двигаться в сторону востока, юга или запада от города Оровилл Также власти штата заявили о начале работ по снижению уровня воды в озере Оровилл — сброс усилен до 100 тыс. кубических футов (2,8 тыс. и кубометров) в минуту.

Эвакуация началась в городе Чико, а также в городах Лайв Ок, Мэрисвилл, Уитленд, Пламас Лейк, Оливхерст, Гридли и других населенных пунктах вдоль реки Фетер.

По предварительным данным, угроза обрушения плотины возникла из-за эрозии основного, а затем и вспомогательного водосброса. Это может привести к неконтролируемому сбросу воды из озера Оровилл

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аварии в сетях водоснабжения и канализации
Главное сегодня
NB!
13.02.17
Михаил НейжмаковУязвимость «ослабленных» губернаторов возрастает
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
13.02.17
Юрий БаранчикВнешняя политика Беларуси: системный кризис
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
13.02.17
Советник Трампа о фальсификациях на выборах в США: «Голосовали мертвецы»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
13.02.17
«Этим оружием потомки бандеровцев убивают детей ДНР!»
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Общество
NB!
12.02.17
Анна Осипова«Неравнодушные» экс-министры начинают снова бороться за власть в Ереване
ЕреванАрмения Парламентские выборы в Армении-2017 Политика
NB!
12.02.17
«Русские хакеры перехватывают почту итальянского МИДа»
РимИталия Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
СМИ и политологи ждут отставки новгородского губернатора
Великий НовгородРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
12.02.17
Станислав ТарасовБлижневосточные «ловушки» для Трампа
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
12.02.17
El Mundo: «Сноуден может стать подарком Путина Трампу»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
«Ось черноморского региона — это Россия и Турция»
Великий НовгородРоссия Кипрский конфликт Политика
NB!
12.02.17
«Мы защищаем свой дом и семьи. Нам некуда и незачем уходить со своей земли»
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Общество
NB!
12.02.17
Исаакиевский собор взяли в «синее» кольцо
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
12.02.17
Владимир Добрынин 148 метров холодной войны
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
12.02.17
Роспотребнадзор назвал производителей некачественной молочной продукции
КалугаРоссия Проблемы молочной отрасли Экономика
NB!
12.02.17
Айтен ЮранСокровенное начало России
Санкт-ПетербургРоссия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
12.02.17
Дональд Трамп посетит Урал?
ЕкатеринбургРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
12.02.17
Ракетный эсминец ВМС США USS Porter ушел из Черного моря
НеапольИталия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
12.02.17
Олег АйрапетовСевастополь пал. Что дальше?
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
12.02.17
Василий РыбчонокЛукашенко и ядерный чемоданчик
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
12.02.17
Авигдор ЭскинЧто будет с Ираном?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
12.02.17
ВСУ потеряли разведгруппу на границе с Луганской Народной Республикой
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Димитрий КленскийТри года гражданской войны на Украине – три года унижений России и геноцида
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
ещё главное