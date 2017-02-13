Во Франции в ходе акции протеста пострадал водитель автобуса

«Около 50 человек собрались у вокзала, чтобы выразить протест в связи с инцидентом в Оне-су-Буа»

Париж, , 08:05 — REGNUM Более 10 человек были задержаны в ходе акции протеста против полицейского произвола в пригороде Парижа Бобиньи. Об этом сообщает в понедельник, 13 февраля, RT.

«Около 50 человек собрались у вокзала, чтобы выразить протест в связи с инцидентом в Оне-су-Буа, где представители полиции задержали молодого человека и в ходе потасовки применили к нему силу», — говорится в сообщении.

Акция протеста быстро переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Отмечается, что в ходе потасовки пострадал один человек — водитель автобуса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в пригороде Парижа Бобиньи акция протеста против полицейского произвола также закончилась беспорядками и задержаниями. Поводом для протестов, которые продолжаются уже несколько дней, послужила резонансная история о задержании стражами порядка молодого человека, который якобы выкрикивал кодовое слово, предупреждающе торговцев наркотиков о приближении стражей порядка.

Задерживая 22-летнего мужчину полицейские «применили силу». О том, чтобы показать задержанного медикам сотрудники правоохранительных органов додумались только после того, как доставили молодого человека в участок. Врачи сделали задержанному операцию.

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