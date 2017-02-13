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Ростов-на-Дону: суицид подростка лег в основу уголовного дела

Происшествия
Следователи полагают, что 16-летнего юношу довели до отчаяния

Ростов-на-Дону, 13 февраля 2017, 08:01 — REGNUM  Следователи Ростова-на-Дону выясняют личности тех, кто может быть причастен к гибели 16-летнего юноши. По данному факту уже заведено уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Об этом сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 13 февраля.

Тело подростка с признаками самоубийства было обнаружено на улице Шоссейной 10 февраля, но всё указывает на то, что молодого человека довели до отчаяния. В частности, горожанин оставил предсмертную записку. Что именно в ней говорится, не уточняется.

Следователи уже изучают личный компьютер подростка, принято решение о проведении посмертной комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Показания дадут приятели погибшего, знакомые.

В соцсетях уже появились скриншоты прощального смс-сообщения, с которым он обратился к друзьям. Подросток предупредил приятелей об опасности интернет-игр, которыми он увлекался. Настораживает то, что юноша предупредил товарищей о том, что вряд ли останется жив после того, как пройдет назначенная встреча.

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