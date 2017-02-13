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Обнародованы первые подробности крушения Robinson на Телецком озере

Происшествия
Свидетели сообщают, что вертолет «штопором» вошел в озеро
Подробности крушения Robinson на Телецком озере
Иллюстрация: Сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России
Подробности крушения Robinson на Телецком озере

Горно-Алтайск, 13 февраля 2017, 07:57 — REGNUM  СМИ нашли очевидцев крушения вертолета в Республике Алтай. Их рассказы свидетельствуют, что Robinson (за штурвалом, предположительно, сидел опытный пилот Дмитрий Ракитский, — прим. ИА REGNUM ) практически штопором вошел в Телецкое озеро.

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Так, очевидцы ИД «Алтапресс» сегодня, 13 февраля сообщили, что накануне вечером пилот вертолета Robinson 66 заправил полный бак на кордоне в Кокши и взлетел. В это время дул сильный боковой ветер, и вертолет практически штопором вошел в Телецкое озеро на расстоянии примерно 500 метров от берега.

Отмечается, что трагедия случилась 12 февраля между 20.00 и 21.00 местного времени. По словам сотрудника Алтайского заповедника Сергея Усика, которого цитирует Рен-ТВ, в момент аварии в округе была сложная погодная обстановка. Подплыть к месту трагедии на катере не получилось — была сильная волна.

В поисковых работах, которые сегодня с рассветом развернуты в предполагаемом месте крушения, участвуют более 250 человек и более 40 единиц техники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, среди пассажиров упавшего вертолета Robinson находился известный алтайский предприниматель Анатолий Банных, парашютист Глеб Вореводин, директор вертолетного клуба Heli Club Мария Козинцева и жена пилота Елена Ракитская.

По данным Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов, ЧП случилось, когда борт возвращался к месту базирования. По факту авиаинцидента возбуждено уголовное дело.

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Авиапроисшествия
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