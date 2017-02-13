На Телецком озере найдено тело погибшей пассажирки вертолета Robinson

Горно-Алтайск, , 07:46 — REGNUM На Алтае обнаружено тело одного из пассажиров вертолета Robinson потерпевшего крушение при взлете накануне, сообщает НТВ.

По предварительным данным, тело жены пилота вертолета, Елены Ракитской, прибило к берегу Телецкого озера. Всего на борту находились пять человек, в том числе бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных и топ-менеджер Heliport Moscow Мария Козинцева.

По предварительным данным, в день катастрофы на озере была штормовая погода. СКР возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Следователи устанавливают личности всех, находившихся на борту вертолёта. Все подробности полёта уточняются. Управлял вертолетом Дмитрий Ракитский — опытный пилот.

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