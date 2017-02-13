‍Полиция Владивостока начала проверку после избиения подростка сверстниками

Владивосток, , 07:41 — REGNUM Информацию о массовой драке, в которой участвовали несколько десятков владивостокских подростков, проверяют в правоохранительных органах города. Установлены личности участников драки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Владивостоку.

Подростки подрались накануне, 12 февраля, на улице Крыгина. На одного подростка набросились несколько его ровесников — примерно 20 человек. Одни злоумышленники избивали парня, а другие стояли рядом и наблюдали.

По какой причине они проявили агрессию, пока не установлено. Полицейских вызвали очевидцы — жители находящегося рядом с местом ЧП дома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Воркуте двое подростков убили своего сверстника. Между подростками 11−12 лет произошла драка: один из нападавших нанёс потерпевшему несколько ударов ножом, отчего парень скончался на месте происшествия.

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