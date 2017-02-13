Понедельник, 13 Февраля 2017 года
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В Калифорнии из-за угрозы прорыва плотины эвакуируют жителей Оровилла

Происшествия
Эвакуации также подлежат населенные пункты вдоль реки Фетер

Сакраменто, США, 13 февраля 2017, 07:32 — REGNUM  Жители калифорнийского города Оровилл покидают свои жилища из-за угроза прорыва одноименной плотины, самого высокого гидротехнического сооружения в США. Об этом сообщает в Facebook офис шерифа округа Батте.

«Издано распоряжение о немедленной эвакуации с находящейся на низком уровне территории Оровилла и территорий вниз по течению», — говорится в сообщении.

Уточняется, что вследствие эрозии аварийного водосброса может начаться «неконтролируемый сброс воды из озера Оровилл», объем воды в котором превышает 4,3 млрд кубометров. Ранее основной водосброс плотины стал разрушаться, в связи с чем сброс воды был увеличен. Однако специалисты предупреждают о разрушении и запасного водосброса.

Население города Оровилл составляет около 16 тыс. человек, кроме того, эвакуации подлежат населенные пункты вдоль реки Фетер. Это Гридли, Биггс, Юба-Сити, Лома Рика, где проживают еще около 75 тыс. человек, уточняет в Twitter офис шерифа округа Батте.

Жители Оровилла размещаются в находящемся севернее городе Чико и других населенных пунктах. Причиной переполнения озера Оровилл стали сильные ливни — 11 февраля вода начала переливаться через запасной водосброс плотины.

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