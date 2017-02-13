‍На Алтае расследуют уголовное дело о крушении вертолёта

Горно-Алтайск, , 07:19 — REGNUM Уголовное дело о крушении вертолёта Робинсон Р-66 возбуждено в Республике Алтай. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления натранспорте Следственного комитета России.

«В связи с отсутствием информации о местонахождении вертолета Робинсон Р-66, предположительно, потерпевшего крушение над акваторией озера Телецкое, Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сведения о гибели вертолёта в следственное управление поступили накануне, 12 февраля. Сообщалось, что Робинсон Р-66 разбился над акваторией озера Телецкое (Республика Алтай).

После сообщения была проведена доследственная проверка. Информация о местонахождении Робинсон Р-66 не появилась. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК России — нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Отмечается, что в пропавшем вертолёте находились пять человек — четыре пассажира и пилот. На место ЧП выехала группа криминалистов во главе с первым замруководителя Западно-Сибирского СУ на транспорте.

Следователи устанавливают личности всех, находившихся на борту вертолёта. Все подробности полёта уточняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крушение вертолёта произошло накануне, 12 февраля. В Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов заявили, что вертолётом управлял опытный пилот Дмитрий Ракитский, известный как один из лучших российских лётчиков.

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