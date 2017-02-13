Понедельник, 13 Февраля 2017 года
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Минобороны РФ представило доказательства актов вандализма ИГ в Пальмире

Происшествия
Террористами взорваны просцениум (центральная часть древнего римского театра) и колонны тетрапилона
Пальмира
Иллюстрация: Mil.ru
Пальмира

Москва, 13 февраля 2017, 07:17 — REGNUM  Российский беспилотник, патрулирующий территорию в небе над древней Пальмирой, обнаружил доказательства уничтожения боевиками «Исламского государства» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) исторических памятников. Министерство обороны РФ опубликовало видеодоказательства актов вандализма, сообщает RT со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Как следует из видеоматериала, террористы взорвали просцениум (центральную часть) древнего римского театра, а также колонны тетрапилона, датируемого 270 годом нашей эры.

Кроме того, сообщается, что в районе Пальмиры зафиксирована активация движения грузовых автомобилей. В министерстве обороны опасаются, что террористы могут иметь намерения перевести в район историко-культурного комплекса взрывчатку с целью максимального разрушения памятников перед наступлением правительственных войск.

Пальмира и ее памятники древней культуры находятся под международной охраной. В 1980 году они были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. С 2013 года, времени захвата территории Пальмиры террористами ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уникальный комплекс находится под угрозой Часть древних памятников уничтожена террористами полностью.

Читайте развитие сюжета: Террористы ИГ* стремятся максимально разрушить Пальмиру – Минобороны

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Террористические атаки «Исламского государства»
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