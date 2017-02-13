«Смерть не связана с вакциной»: в Якутии после прививки умер ребёнок

Якутск, , 07:25 — REGNUM В Якутии выясняются причины смерти ребёнка, которого утром родители обнаружили мёртвым. Смерть наступила через две суток после того, как младенцу поставили прививку АКДС, но в министерстве здравоохранения республики уверены, что вакцинация тут не причём. Родители на состояние ребёнка после получения им прививки не жаловались, обращений за медицинской помощью от них не поступало, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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Предварительной причиной смерти называется удушье, которое связывают с тем, что малыш спал с матерью на одной кровати. Почему умер ребёнок, окончательно выяснит следствие после вскрытия и изучения результатов лабораторных исследований.

«Аллергические реакции немедленного типа, как правило, возникают тотчас после действия аллергена — так называемый анафилактический шок», — также поясняют в минздраве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, после прививок от гепатита, полиомиелита и АКДС ребёнок из пригорода Якутска уже более полугода не может самостоятельно есть, пить и сидеть. Здоровый малыш в возрасте шести месяцев впал в кому после прививок и чудом выжил, теперь у него отсутствует даже глотательный рефлекс. По факту причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Минздрав Якутии в ходе служебной проверки нарушений не выявил.