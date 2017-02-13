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Наркокурьер-гастролер из Воронежа осужден в Барнауле

Происшествия
Мужчина получил 8 лет колонии строгого режима за организацию «закладок»
Наркокурьер из Воронежа получил 8 лет колонии строгого режима за организацию «закладок»
Иллюстрация: УФСБ по Алтайскому краю
Наркокурьер из Воронежа получил 8 лет колонии строгого режима за организацию «закладок»

Барнаул, 13 февраля 2017, 06:26 — REGNUM  Житель Воронежа осужден в Барнауле незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. За работу «закладчиком» он приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Подробности сегодня сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ РФ по Алтайскому краю.

По данным следствия, наркобизнесом 24-летний житель Воронежа Алексей Оболенский занялся еще в 2012 году, когда на одном из интернет-сайтов обнаружил предложение по сбыту крупных партий синтетических наркотических средств на территории Ростова-на-Дону. Спустя месяц «закладчику», опасавшемуся уголовного преследования, пришлось поменять Ростов на Воронеж. Однако спустя некоторое время, получив очередное предложение, вернулся к незаконной деятельности, — отмечают в ФСБ.

За два года с 2013 по 2015-ый наркокурьер посетил несколько городов России: Краснодар, Волгоград, Курск, Новороссийск. За это время Оболенский, по его личному признанию, несколько раз пытался «завязать», однако прельщала возможность получить быстрые деньги. В мае 2016 года очередным пунктом назначения Оболенского стал Барнаул, где на съемной квартире и произошло его задержание. При проведении операции сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю изъяли около килограмма синтетических наркотических средств, что является особо крупным размером.

Мужчина дал признательные показания и раскаялся в своей преступной деятельности. Приговор уже вступил в законную силу.

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