За сутки более шести тысяч сирийцев получили российскую гуманитарную помощь

Москва, , 05:56 — REGNUM

В течение последних суток, 12 февраля, российским центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии было передано более шести тонн гуманитарной помощи. Соответствующая информация отражена в гуманитарном бюллетене российского Центра, опубликованном пресс-службой министерства обороны РФ в понедельник, 13 февраля.

В документе сообщается, что за прошедшие сутки на территории Сирии было проведено семь гуманитарных акций. Большая часть пунктов выдачи была размещена в Алеппо, еще один пункт в населенном пункте Бтеммана провинции Латакия.

В ходе гуманитарных акций нуждающимся сирийцам было выдано 3,8 тонны хлеба, три тысячи порция горячей еды и 400 продуктовых наборов.

В общей сложности гуманитарную помощь получили 6,3 тысячи мирных жителей. Общая масса переданного груза составила около 6,1 тонны.