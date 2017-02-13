В спасательной операции на Алтае принимают участие более 160 человек

Еще две группы спасателей будут сформированы в течение дня

Горно-Алтайск, , 05:42 — REGNUM На поиски упавшего в Телецкое озеро вертолета Robinson R-66 отправлены более 160 человек. Спасательная операция стартовала утром понедельника, 13 февраля, сообщает RT со ссылкой на заявление представителя регионального управления МЧС.

«Более 160 спасателей утром в понедельник приступили к поиску вертолёта, — говорится в сообщении, — 68 человек находятся в населённом пункте Яйлю и ждут вертолёт, который перебросит их на мыс Кокши».

Сообщается также, что в течение дня будут сформированы еще два спасательных отряда.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 12 февраля стало известно о падении вертолета Robinson R-66 в Республике Алтай. По сообщениям очевидцев, воздушное судно упало в акваторию Телецкого озера.

Между тем в Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов сообщили, что за штурвалом совершавшего экскурсионный полет вертолета находился опытный пилот Дмитрий Ракитский, известный как один из лучших летчиков России.

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