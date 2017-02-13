В спасательной операции на Алтае принимают участие более 160 человек
Горно-Алтайск, 13 февраля 2017, 05:42 — REGNUM На поиски упавшего в Телецкое озеро вертолета Robinson R-66 отправлены более 160 человек. Спасательная операция стартовала утром понедельника, 13 февраля, сообщает RT со ссылкой на заявление представителя регионального управления МЧС.
«Более 160 спасателей утром в понедельник приступили к поиску вертолёта, — говорится в сообщении, — 68 человек находятся в населённом пункте Яйлю и ждут вертолёт, который перебросит их на мыс Кокши».
Сообщается также, что в течение дня будут сформированы еще два спасательных отряда.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 12 февраля стало известно о падении вертолета Robinson R-66 в Республике Алтай. По сообщениям очевидцев, воздушное судно упало в акваторию Телецкого озера.
Между тем в Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов сообщили, что за штурвалом совершавшего экскурсионный полет вертолета находился опытный пилот Дмитрий Ракитский, известный как один из лучших летчиков России.
Читайте ранее в этом сюжете: Названы имена пассажиров упавшего в Телецкое озеро вертолета