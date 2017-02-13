В США из-за угрозы разрушения самой высокой плотины объявлена эвакуация

Уже разрушен основной водосброс. Запасной водосброс плотины Oroville может прорваться в течение часа

Оровилл, США, , 05:39 — REGNUM В американском городе Оровилл объявлена экстренная эвакуация из-за разрушения самой высокой в стране плотины. Буквально в течение часа в случае аварии вода может прорваться сквозь плотину, что приведет к неконтролируемым последствиям. Об этом сообщил на странице в Facebook офис шерифа округа Батте.

Отмечается, что немедленная эвакуация объявлена для жителей, находящихся на низком уровне территории Оровилла и территорий вниз по течению.

Как пишет издание Associated Press, в городе Оровилл проживают около 16 тыс. человек. Они должны покинуть свои дома и направиться в город Чико и другие расположенные на севере от Оровилла города.

По словам шерифа, эрозия аварийного водосброса может привести к сбросу воды из водохранилища Оровилл, которое нельзя будет проконтролировать. В хранилище находится в общей сложности около 4,3 млрд кубометров воды.

Переполняться плотина начала в субботу, 11 февраля, когда прошли ливневые дожди. Вода переливается через основной водосброс. Поэтому власти увеличили сброс воды до 2,8 тыс. кубометров воды в минуту, чтобы не допустить разрушение плотины.