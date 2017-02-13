Собиравшийся в Дубай молодой человек снят с рейса и доставлен в полицию
Пассажир вел себя неадекватно
Внуково, Москва, 13 февраля 2017, 04:57 — REGNUM Командир экипажа пассажирского лайнера, планировавшего вылететь из московского аэропорта Внуково в Дубай, вынужден был обратиться к полицейским с просьбой принять меры к разбушевавшемуся на борту пассажиру. Дебошир был снят с рейса и доставлен в отдел полиции, сообщают 12 февраля «Вести».
По предварительным данным, 27-летний пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Задержанному предстоит пройти медицинское освидетельствование.
Между тем рейс «Москва — Дубай» вылетел в аэропорт назначения по расписанию.
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