Собиравшийся в Дубай молодой человек снят с рейса и доставлен в полицию

Внуково, Москва, , 04:57 — REGNUM Командир экипажа пассажирского лайнера, планировавшего вылететь из московского аэропорта Внуково в Дубай, вынужден был обратиться к полицейским с просьбой принять меры к разбушевавшемуся на борту пассажиру. Дебошир был снят с рейса и доставлен в отдел полиции, сообщают 12 февраля «Вести».

По предварительным данным, 27-летний пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. Задержанному предстоит пройти медицинское освидетельствование.

Между тем рейс «Москва — Дубай» вылетел в аэропорт назначения по расписанию.