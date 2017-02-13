Названы имена пассажиров упавшего в Телецкое озеро вертолета

Горно-Алтайск, , 04:50 — REGNUM Пять человек находились на борту потерпевшего крушение над Телецким озером в Республике Алтай вертолета Robinson — пилот Дмитрий Ракитский, его супруга Елена Ракитская, бизнесмен Анатолий Банных, бейсджампер Глеб Вореводин, директор вертолетного клуба Heli Club Мария Козинцева. Об этом говорится в сообщении Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов.

Это был экскурсионный полет, борт возвращался к месту базирования, утверждают в организации. Дмитрий Ракитский известен в авиационном сообществе как опытнейший пилот-инструктор и один из лучших летчиков России, входил в состав пилотов первого в истории страны кругосветного путешествия на вертолетах. «Любая ситуация, которая могла возникнуть на борту вертолета, не могла стать критической для профессионала уровня Дмитрия, — сказано в сообщении. — Отмечаем, что несовершеннолетних пассажиров на борту не было. О судьбе экипажа и пассажиров по-прежнему нет достоверной информации».

Глеб Вореводин — всемирно известный бейсджампер, а также многократный победитель различных соревнований. В 2014 году Вореводин совершил прыжок с трехкилометровой высоты и посвятил его Олимпиаде в Сочи. Вореводин был победителем Pro Base World Cup 2013. Три раза становился чемпионом РФ в парашютной дисциплине Free Fly.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером 12 февраля очевидцы сообщили, что вертолет Robinson упал в Телецкое озеро. Западно-Сибирское Следственное управление на транспорте начало проверку, сегодня начинаются поиски вертолета и спасательная операция.