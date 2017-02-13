СМИ: грузинского патриарха Илию Второго пытались отравить

Тбилиси, , 04:43 — REGNUM По неподтверждённой информации, находящийся в данный момент на лечении в Германии глава грузинской православной церкви Илия Второй, мог быть отравлен злоумышленниками. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщил грузинский телеканал «Рустави 2».

Сообщается, что суд над задержанным в пятницу, 10 февраля, руководителем по управлению имуществом патриархии отец Георгий Мамаладзе состоялся в воскресенье, 12 февраля.

Известно, что вскоре после задержания Мамаладзе для допроса из Берлина срочно был доставлен начальник службы охраны патриарха. В настоящее время охрана главы православной церкви Грузии усилена.

Вышедший на связь с телеканалом архиепископ Якоб, находящийся в данный момент вместе с патриархом в Берлине, отказался подтвердить или опровергнуть информацию об отравлении Илии Второго, сославшись на нежелание сплетничать.

«Когда вернусь в Тбилиси все проясниться, — заявил Якоб. — …Сейчас отсюда не хочу сплетничать».

Согласно распространенной ранее информации, Илия Второй отправился в Германию для проведения операции, необходимой для лечения осложнения после перенесенной вирусной инфекции. Сейчас состояние главы грузинской православной церкви стабильное.