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СМИ: грузинского патриарха Илию Второго пытались отравить

Происшествия
В настоящее время охрана патриарха усилена

Тбилиси, 13 февраля 2017, 04:43 — REGNUM  По неподтверждённой информации, находящийся в данный момент на лечении в Германии глава грузинской православной церкви Илия Второй, мог быть отравлен злоумышленниками. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщил грузинский телеканал «Рустави 2».

Сообщается, что суд над задержанным в пятницу, 10 февраля, руководителем по управлению имуществом патриархии отец Георгий Мамаладзе состоялся в воскресенье, 12 февраля.

Известно, что вскоре после задержания Мамаладзе для допроса из Берлина срочно был доставлен начальник службы охраны патриарха. В настоящее время охрана главы православной церкви Грузии усилена.

Вышедший на связь с телеканалом архиепископ Якоб, находящийся в данный момент вместе с патриархом в Берлине, отказался подтвердить или опровергнуть информацию об отравлении Илии Второго, сославшись на нежелание сплетничать.

«Когда вернусь в Тбилиси все проясниться, — заявил Якоб. — …Сейчас отсюда не хочу сплетничать».

Согласно распространенной ранее информации, Илия Второй отправился в Германию для проведения операции, необходимой для лечения осложнения после перенесенной вирусной инфекции. Сейчас состояние главы грузинской православной церкви стабильное.

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