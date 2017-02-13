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Вертолет с известным алтайским предпринимателем потерпел крушение

Происшествия
Помимо пилота и его жены, на борту Robinson R-66, упавшего в Телецкое озеро, находились двое человек. В том числе — известный алтайский предприниматель Анатолий Банных
Вертолет с Анатолием Банных потерпел крушение над Телецким Озером
Иллюстрация: Сайт Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России
Вертолет с Анатолием Банных потерпел крушение над Телецким Озером

Горно-Алтайск, 13 февраля 2017, 04:41 — REGNUM  Западно-Сибирское СУ на транспорте СК России и ГУ МЧС РФ по Республике Алтай сообщают о крушении вертолета над Телецким озером. В официальных сообщениях сказано, что информация об этом поступила накануне вечером от очевидцев, — передает корреспондент ИА REGNUM.

На поиски в Турочакский район на вездеходном транспорте выехали специалисты Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России в составе 12 человек. Также к месту возможного происшествия также направлена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Алтай численностью 51 человек и 11 единиц техники.

С рассветом в Республику Алтай на вертолётах Ми-8 МЧС России вылетит оперативная группа Сибирского регионального центра МЧС России из Красноярска и Республики Хакасия.

По педварительным данным, помимо пилота Дмитрия Ракитского и его жены Елены, на борту Robinson R-66 находились предприниматель Анатолий Банных, заместитель гендиректора Heli Club Мария Козинцева и парашютист Глеб Вореводин.

По данному факту Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, еще одна трагедия с крушением вертолета в Горном Алтае, участником которой также являлся Анатолий Банных, случилась 9 января 2009 года.

Тогда в результате крушения вертолета Ми-171 погибли 7 из 11 человек, находившихся на борту. Среди погибших — полпред президента в Госдуме Александр Косопкин. В связи с ситуацией Анатолий Банных, находившийся в статусе вице-премьера Республики Алтай и представителя региона в Москве, решил покинуть свой пост.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Республики Алтай удовлетворил заявление Анатолия Банных об отставке

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