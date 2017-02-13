Случаи заражения животных вирусом H5N6 зафиксированы на Тайване

Более 3 тыс. индеек умерло за необычайно короткий промежуток времени, после чего власти выявили причину смерти – вирус H5N6

Тайбэй, , 04:33 — REGNUM На Тайване зафиксировано три новых случая заражения домашних животных вирусом птичьего гриппа штамма H5N6 за последнее время, сообщает 13 февраля газета China Daily.

Последний случай произошёл в воскресенье на одной из ферм города Тайнань. Более 3 тыс. индеек умерло за необычайно короткий промежуток времени, после чего власти выявили причину смерти — вирус H5N6.

Первый случай был зафиксирован в 5 февраля, когда были найдены тела мертвых гусей, после чего 11 февраля были взяты образцы 3 789 забитых птиц недалеко от места, где были найдены тела. Среди них также были найдены зараженные тушки.

Власти Тайваня заявляют, что обнаруженный вирус на 99% идентичен с тем, что выявлен в Республике Корея и Японии, где было выбраковано более 35 млн домашних птиц за три месяца.

Тайвань является традиционным местом миграции птиц на зиму. На фермах заявляют о 13 случаях птичьего гриппа в этом году, причиной которому стали штаммы вируса H5N2 или H5N8.

Напомним, что в Китае от вируса птичьего гриппа штамма H7N9 уже умерли 5 человек.

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