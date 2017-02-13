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В Австрии мужчина попытался зверски зарезать свою семью

Происшествия
Своего 11-летнего сына мужчина взял в заложники

Гензендорф, Австрия, 13 февраля 2017, 04:29 — REGNUM  В ночь на воскресенье, 12 февраля, в Нижней Австрии 36-летний мужчина зверски убил собственного отца, мачеху, поранил жену и взял в заложники сына. Инцидент произошел в Гензендорф, куда подозреваемый приехал навестить родных. Об этом стало известно из сообщения полиции федеральной земли.

Сначала мужчина порезал ножом свою мачеху, ей было 52 года. Затем он взяла за 55-летнего отца. Оба они скончались на месте.

Потом мужчина несколько раз ранил свою супругу. Однако в результате того, что ей вовремя сделали операцию, жизнь женщины вне опасности.

Когда на место прибыли сотрудники полиции, мужчина попытался выбраться в окно. Он взял в заложники своего 11-летнего сына, обещая убить его. Мальчику удалось вырваться. Мужчину задержали.

О том, что побудило отца семейства на такой поступок, пока неизвестно. Сейчас мужчина находится в камере предварительного заключения и ожидает проведения судебно-психологической экспертизы. После чего в ходе следствия будет определена мера пресечения.

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