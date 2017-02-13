В Мурманске самолет смог сесть на взлетную полосу лишь с третьей попытки
Мурманск, 13 февраля 2017, 04:06 — REGNUM
Авиалайнер с пассажирами из Санкт-Петербурга дважды не смогу осуществить посадку в аэропорту Мурманска. Экипажу корабля удалось посадить самолет лишь с третьей попытки, сообщает в воскресенье, 12 февраля, пресс-служба воздушной гавани.
«Рейс FV6345 авиакомпании «Россия» произвел посадку в аэропорту «Мурманск» с третьего захода в связи с сильным боковым ветром до 18 м/с», — говорится в сообщении на сайте мурманского аэропорта.
Сообщается также, что после инцидента летное поле было подготовлено к приему и выпуску воздушных судов.
Пассажирский самолет совершил посадку через 20 минут после запланированного времени, в связи с чем его обратный вылет был задержан на час. Все остальные рейсы выполнялись по расписанию.
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