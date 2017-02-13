Взрыв на химической фабрике в китайском Синьцзяне — 2 погибших

Урумчи, Китай, , 02:20 — REGNUM Два человека погибло и восемь получили ранения при взрыве химической фабрики в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 12 февраля китайское новостное агентство «Синьхуа».

Взрыв произошел в районе семи утра по пекинскому времени на химической фабрике Ихуа в автономном округе Чанцзи Хуэй. В результате взрыва пострадало порядка десяти человек. Два человека погибло на месте, трое находятся в тяжелом положении, еще пятеро имеют незначительные ранения.

Причины происшествия в настоящий момент расследуются властями. По предварительным данным, взрыв был локализован в районе промышленных печей с карбидом кальция.

ИА REGNUM напоминает, что ранее произошел врыв на химическом заводе в китайской провинции Аньхой. Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин пообещал принять меры для повышения уровня безопасности химических предприятиях.

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