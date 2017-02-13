Птичий грипп в Китае: 5 смертей, десятки зараженных

Пекин, , 00:47 — REGNUM Количество провинций Китая, усиливших меры в борьбе с распространением вируса H7N9 или птичьего гриппа увеличилось, сообщает 12 февраля издание Global Times.

Как передает газета, в субботу в Пекине был зарегистрирован случай заражения вирусом H7N9. В провинции Хубэй — девятнадцать случаев за период с 1 января по 9 февраля, при этом два пациента уже выписаны из больницы в результате выздоровления.

В городе Чанша, столице провинции Хунань, в этом году было выявлено 24 случая заражения вирусом, из которых 5 оказались смертельными. Властями провинции Чжецзян заявлено о 35 выявленных случаях заражения H7N9. Кроме того, вирус затронул жителей провинций Ляонин, Цзянсу, Шаньдун, Хэнань, Гуаньдун и Гуичжоу, где также были выявлены случаи заражения людей.

В целях борьбы с напастью, китайские власти усилили меры профилактики. Также закрываются торговые и производственные площадки, закрываются точки нелегальной торговли живой птицей.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о смертельном случае в провинции Юньнань, где от птичьего гриппа погибла маленькая девочка.

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