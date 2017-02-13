6 человек погибло в аварии на автомагистрали в Китае

Микроавтобус врезался в грузовик, шесть человек погибло, трое госпитализированы

Гуанчжоу, Китай, , 00:25 — REGNUM Шесть человек погибло и еще трое получили ранения в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в тоннеле на скоростном шоссе в южно-китайской провинции Гуаньдун в субботу, сообщает 12 февраля китайское издание Global Times.

По информации агентства, микроавтобус, двигавшийся из города Дунгуань, врезался в грузовик и загорелся в скоростном тоннеле уезда Мэйсянь.

Спасатели извлекли шесть тел погибших из микроавтобуса, а также троих раненых, которые были отправлены в госпиталь на медицинское лечение в некритическом состоянии.

Полиция считает, что причиной происшествия стала усталость водителя. Кроме того, отмечается, что микроавтобус был рассчитан на семь пассажирских мест, при этом в нём находилось девять человек.