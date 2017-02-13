Причиной ЧП в аэропорту Гамбурга мог стать перечный газ

12 февраля в аэропорту Гамбурга из-за утечки неизвестного вещества пострадали около 50 человек

Гамбург, Германия, , 23:23 — REGNUM Емкость, в которой мог находиться раздражающий газ, обнаружена в аэропорту Гамбурга. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя спасательной службы.

«Причиной того, что гамбургский аэропорт более часа был закрыт, а люди эвакуированы, стал выброс перечного или иного газа раздражающего действия», — говорится в сообщении.

Вещество поступало в здание через систему кондиционирования. Службы безопасности страны не рассматривают инцидент как теракт.

В настоящее время работа воздушной гавани полностью восстановлена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля в аэропорту Гамбурга из-за утечки неизвестного вещества пострадали около 50 человек. Воздушная гавань, в которой была проведена эвакуация, была полностью закрыта в течение часа.

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