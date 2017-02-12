В Москве угнали иномарку стоимостью почти 5 млн рублей
Инцидент произошел недалеко от дома 89/2 по Щелковскому шоссе
Москва, 12 февраля 2017, 22:44 — REGNUM На востоке Москвы неизвестный угнал автомобиль Toyota Land Cruiser 200, стоимость которого составляет почти 5 млн рублей. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу.
Инцидент произошел недалеко от дома 89/2 по Щелковскому шоссе.
«На службу «02» поступило сообщение от коммерческого директора одной из столичных фирм о том, что неизвестный от д. 89/2 по Щелковскому шоссе совершил кражу принадлежащего заявителю автомобиля Toyota Land Cruiser 200, — говорится в сообщении. — Материальный ущерб составил около 4 млн 853 тыс. рублей».
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ведется поиск злоумышленника.
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