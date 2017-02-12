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СМИ: На Алтае обнаружено предполагаемое место падения вертолета Robinson

Происшествия
«Место падения уже обнаружено — это мыс Кокши»

Барнаул, 12 февраля 2017, 22:27 — REGNUM  Предполагаемое место падения вертолёта Robinson R-66 на Алтае обнаружено. Об этом рассказал РИА Новости глава администрации Турочакского района Владислав Рябченко.

«Место падения уже обнаружено — это мыс Кокши, — отметил Рябченко. — Спасатели обещают прибыть к предполагаемому месту падения к утру».

Отметим, что в ГУ МЧС региона данную информацию не подтвердили.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что 12 февраля в Турочанском районе республики Алтай упал вертолет Robinson R-66. По некоторым данным, на борту воздушного судна были 5 человек.

Позже Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР сообщило, что на Алтае проводится проверка по сообщениям очевидцев о падении вертолета Robinson.

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