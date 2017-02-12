Бывший вице-премьер республики Алтай мог быть на борту упавшего вертолета

Барнаул, , 20:55 — REGNUM На борту вертолета Robinson R-66, рухнувшего 12 февраля в районе озера Телецкое на Алтае, мог находиться бывший вице-премьер республики Анатолий Банных. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«На борту вертолета находились 5 человек, в том числе бывший чиновник и бизнесмен Анатолий Банных, — сказал источник. — Известно, что перед крушением вертолет приземлялся на кордоне Кокши, откуда около 20:00 совершил последний вылет».

12 февраля Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР) сообщило, что на Алтае проводится проверка по сообщениям очевидцев о падении вертолета Robinson.

«В связи с поступившей информацией о возможном крушении вертолета Robinson на территории Республики Алтай Западно-Сибирским СУ на транспорте СКР проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

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