СКР проверяет информацию о падении вертолета на Алтае

В настоящее время сотрудники специальных служб проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего

Барнаул, , 19:28 — REGNUM На Алтае проводится проверка по сообщениям очевидцев о падении вертолета Robinson. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«В связи с поступившей информацией о возможном крушении вертолета Robinson на территории Республики Алтай Западно-Сибирским СУ на транспорте СКР проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По сообщениям очевидцев, вертолет Robinson потерпел крушение над озером Телецкое.

В настоящее время сотрудники специальных служб проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.