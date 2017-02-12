СКР проверяет информацию о падении вертолета на Алтае
Барнаул, 12 февраля 2017, 19:28 — REGNUM На Алтае проводится проверка по сообщениям очевидцев о падении вертолета Robinson. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).
«В связи с поступившей информацией о возможном крушении вертолета Robinson на территории Республики Алтай Западно-Сибирским СУ на транспорте СКР проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.
По сообщениям очевидцев, вертолет Robinson потерпел крушение над озером Телецкое.
В настоящее время сотрудники специальных служб проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.