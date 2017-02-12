Воскресенье, 12 Февраля 2017 года
20:10:05 МСК

СКР проверяет информацию о падении вертолета на Алтае

Происшествия
В настоящее время сотрудники специальных служб проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего

Барнаул, 12 февраля 2017, 19:28 — REGNUM  На Алтае проводится проверка по сообщениям очевидцев о падении вертолета Robinson. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«В связи с поступившей информацией о возможном крушении вертолета Robinson на территории Республики Алтай Западно-Сибирским СУ на транспорте СКР проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По сообщениям очевидцев, вертолет Robinson потерпел крушение над озером Телецкое.

В настоящее время сотрудники специальных служб проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
Главное сегодня
NB!
12.02.17
Станислав ТарасовБлижневосточные «ловушки» для Трампа
ВашингтонСША Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
12.02.17
El Mundo: «Сноуден может стать подарком Путина Трампу»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
12.02.17
«Ось черноморского региона — это Россия и Турция»
Великий НовгородРоссия Кипрский конфликт Политика
NB!
12.02.17
«Мы защищаем свой дом и семьи. Нам некуда и незачем уходить со своей земли»
ДонецкДНР Государственное строительство в республиках Донбасса Общество
NB!
12.02.17
Исаакиевский собор взяли в «синее» кольцо
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
12.02.17
В Эквадоре запретили публиковать данные о рейтингах кандидатов в президенты
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
12.02.17
Роспотребнадзор назвал производителей некачественной молочной продукции
КалугаРоссия Проблемы молочной отрасли Экономика
NB!
12.02.17
Айтен ЮранСокровенное начало России
Санкт-ПетербургРоссия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
12.02.17
Дональд Трамп посетит Урал?
ЕкатеринбургРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
12.02.17
Ракетный эсминец ВМС США USS Porter ушел из Черного моря
НеапольИталия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
12.02.17
Олег АйрапетовСевастополь пал. Что дальше?
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
12.02.17
Борис МарцинкевичГазовая энергетика Сахалина
Южно-СахалинскРоссия Проект «Геоэнергетика» Политика
NB!
12.02.17
Авигдор ЭскинЧто будет с Ираном?
ТегеранИран Внутренняя политика Ирана Политика
NB!
12.02.17
ВСУ потеряли разведгруппу на границе с Луганской Народной Республикой
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Димитрий КленскийТри года гражданской войны на Украине – три года унижений России и геноцида
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
12.02.17
Елена КовачичГлавная актриса Советского Союза
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
12.02.17
Анна Алябьева «Москва слезам не верит» — здесь весь мой жизненный опыт»
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
12.02.17
Почти 70% граждан РФ считают НАТО угрозой
МоскваРоссия Социологические опросы Общество
NB!
11.02.17
Иван КузнецовХроника турбулентной Америки. Оппозиция наносит ответный удар
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
11.02.17
Александр МельниковПиррова победа губернатора Калужской области Анатолия Артамонова
КалугаРоссия Беспорядки вокруг уничтожения Центрального рынка в Калуге Общество
NB!
11.02.17
«РБ Лейпциг» проиграл аутсайдеру Бундеслиги
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
11.02.17
ЛНР: Бойцы ВСУ занимают жилые дома на линии соприкосновения
ЛуганскЛНР Гражданская война на Украине Общество
ещё главное