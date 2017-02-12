В Польше попал в ДТП автобус с американской рок-группой

Варшава, , 18:37 — REGNUM В Польше грузовик столкнулся с пассажирским автобусом, в котором находились музыканты американской рок-группы The Dillinger Escape Plan. Об этом сообщает RT со ссылкой на иностранные СМИ.

Авария произошла в воскресенье, 12 февраля, вблизи города Радомско. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали 13 человек.

«Среди музыкантов тяжелых ранений никто не получил, однако все они были госпитализированы, — говорится в сообщении. — Беременная женщина, также находившаяся в автобусе, не пострадала».

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.