В аэропорту Гамбурга произошла утечка неизвестного вещества

В настоящее время специалисты выясняют, о каком веществе идет речь

Гамбург, Германия, , 16:25 — REGNUM В аэропорту Гамбурга из-за утечки неизвестного вещества пострадали около 50 человек. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил представитель местной полиции.

«В аэропорту Гамбурга произошел выброс неизвестного вещества, — говорится в сообщении. — Пострадали десятки человек. Аэропорт был в течение часа полностью закрыт, проведена эвакуация».

Представитель полиции добавил, что пострадавшие в основном жалуются на жжение в глазах и кашель от раздражения.

По мнению представителей спасательных служб, инцидент связан с нарушением системы кондиционирования.

В настоящее время специалисты выясняют, о каком веществе идет речь.