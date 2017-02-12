В аэропорту Гамбурга произошла утечка неизвестного вещества
В настоящее время специалисты выясняют, о каком веществе идет речь
Гамбург, Германия, 12 февраля 2017, 16:25 — REGNUM В аэропорту Гамбурга из-за утечки неизвестного вещества пострадали около 50 человек. Об этом, как передает Deutsche Welle, сообщил представитель местной полиции.
«В аэропорту Гамбурга произошел выброс неизвестного вещества, — говорится в сообщении. — Пострадали десятки человек. Аэропорт был в течение часа полностью закрыт, проведена эвакуация».
Представитель полиции добавил, что пострадавшие в основном жалуются на жжение в глазах и кашель от раздражения.
По мнению представителей спасательных служб, инцидент связан с нарушением системы кондиционирования.
В настоящее время специалисты выясняют, о каком веществе идет речь.
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