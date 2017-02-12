Машина «скорой помощи» попала в ДТП в Башкирии
Авария произошла в воскресенье, 12 февраля, на 17 км автодороги Иглино-Кальтовка в Иглинском районе
Уфа, 12 февраля 2017, 16:00 — REGNUM В Башкирии произошло ДТП с участием машины «скорой помощи». Как передает ГТРК «Башкортостан», в результате инцидента пострадали 2 человека (водитель и 47-летняя пассажирка).
Авария произошла в воскресенье, 12 февраля, на 17 км автодороги Иглино-Кальтовка в Иглинском районе.
«50-летний местный житель за рулем машины «скорой медицинской помощи», УАЗ-39 623, предположительно, не справился с управлением, допустил занос автомашины, после чего совершил опрокидывание на проезжей части», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
12.02.17
Ближневосточные «ловушки» для Трампа
NB!
12.02.17
El Mundo: «Сноуден может стать подарком Путина Трампу»
NB!
12.02.17
«Ось черноморского региона — это Россия и Турция»
NB!
12.02.17
«Мы защищаем свой дом и семьи. Нам некуда и незачем уходить со своей земли»
NB!
12.02.17
Исаакиевский собор взяли в «синее» кольцо
NB!
12.02.17
В Эквадоре запретили публиковать данные о рейтингах кандидатов в президенты
NB!
12.02.17
Роспотребнадзор назвал производителей некачественной молочной продукции
NB!
12.02.17
Сокровенное начало России
NB!
12.02.17
Дональд Трамп посетит Урал?
NB!
12.02.17
Ракетный эсминец ВМС США USS Porter ушел из Черного моря
NB!
12.02.17
Севастополь пал. Что дальше?
NB!
12.02.17
Газовая энергетика Сахалина
NB!
12.02.17
Что будет с Ираном?
NB!
12.02.17
ВСУ потеряли разведгруппу на границе с Луганской Народной Республикой
NB!
12.02.17
Три года гражданской войны на Украине – три года унижений России и геноцида
NB!
12.02.17
Главная актриса Советского Союза
NB!
12.02.17
«Москва слезам не верит» — здесь весь мой жизненный опыт»
NB!
12.02.17
Почти 70% граждан РФ считают НАТО угрозой
NB!
11.02.17
Хроника турбулентной Америки. Оппозиция наносит ответный удар
NB!
11.02.17
Пиррова победа губернатора Калужской области Анатолия Артамонова
NB!
11.02.17
«РБ Лейпциг» проиграл аутсайдеру Бундеслиги
NB!
11.02.17
ЛНР: Бойцы ВСУ занимают жилые дома на линии соприкосновения