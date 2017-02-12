Машина «скорой помощи» попала в ДТП в Башкирии Происшествия Авария произошла в воскресенье, 12 февраля, на 17 км автодороги Иглино-Кальтовка в Иглинском районе

Уфа, , 16:00 — REGNUM В Башкирии произошло ДТП с участием машины «скорой помощи». Как передает ГТРК «Башкортостан», в результате инцидента пострадали 2 человека (водитель и 47-летняя пассажирка). Авария произошла в воскресенье, 12 февраля, на 17 км автодороги Иглино-Кальтовка в Иглинском районе. «50-летний местный житель за рулем машины «скорой медицинской помощи», УАЗ-39 623, предположительно, не справился с управлением, допустил занос автомашины, после чего совершил опрокидывание на проезжей части», — говорится в сообщении. В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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